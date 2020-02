Kunstacademie Friesland hoopt op cultuursubsidie van provincie

Drie jaar geleden heeft de academie twee ton subsidie gekregen van de provincie om verder te professionaliseren. Dat is volgens Boersma goed gelukt. "Alles staat: van de administratie tot een heldere vakopleiding." Om door te gaan in de vorm die ze nu hebben, heeft de kunstacademie wel subsidie nodig. "We willen ook verder uitbouwen om er te kunnen zijn voor een zo breed mogelijke doelgroep."

Boersma gaat dan ook een aanvraag indienen bij de nieuwe regeling. "We weten nog niet op welk themagebied we dan gaan doen", zegt Boersma. Er zijn diverse programmalijnen waar de organisatie een aanvraag voor kan indienen, zoals 'innovatie en experiment' en 'cultuur in de maatschappij'.

Boersma: "We passen eigenlijk in alle themagebieden. Ik hoop dat de ambtenaren van de provincie ons hier goed bij kunnen begeleiden, wat het is complex."