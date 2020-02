Yoga is booming business; ook in Fryslân

Yoga is booming business. Steeds meer mensen gaan als yogadocent aan de slag. In tijden van stress en hoge werkdruk blijkt yoga een van de oplossingen om toch 'zen' te blijven. En ook al zijn we in Fryslân dan heel nuchter, ook bij ons groeit het aantal yogabedrijven. Een van deze yogadocenten is Joan Hoekstra uit Heerenveen.