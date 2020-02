Zo'n 200 mensen stappen af bij Winterfietselfstedentocht

Eerder zorgde slecht weer ook al eens voor heel wat uitvallers. "Dat was in 2016", weet Lansu nog. "Toen hadden we ook slecht weer en waren er maar liefst 600 afhakers. Mensen zijn nu toch beter voorbereid op slechte weersomstandigheden."

In totaal deden er zo'n 1200 deelnemers mee aan de zesde editie. "Als het een mooie lentedag was geweest, hadden we waarschijnlijk zo'n 1500 deelnemers gehad. Dat is ook ons maximum", vertelt de organisator.

Om ook de vrijwilligers tegen het slecht weer te beschermen, werden de meeste stempelposten binnen neergezet. Lansu: "We kunnen onze vrijwilligers niet urenlang buiten laten staan. We hebben heel wat vrijwilligers nodig op zo'n dag. Daar zijn we heel dankbaar voor, want zonder hen kunnen we dit niet mogelijk maken."

Volgens Lansu mogen de deelnemers die de tocht hebben uitgereden, trots op zichzelf zijn. "Het is echt een prestatie waar je jaren later nog trots op kunt zijn."