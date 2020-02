Dochter van filmer unieke Elfstedentocht van 1954: "Mijn vader wilde die film hebben"

Op het ijs naast de Prinsentuin in Leeuwarden stond Steensma er weer en legde hij de overwinning vast van Jeen van den Berg. Hij deed dat allemaal met een kleurenfilmpje in zijn camera. Voor die tijd was dat heel ongewoon. Voor zover nu bekend is, zijn dit de oudste kleurenbeelden van een Elfstedentocht.

Keystone-camera met 16mm-film

Op tafel in het Fries Film Archief ligt een leren tas. In die tas zit de camera van Sjoerd Steensma. Hij kreeg hem in 1946 van een zwager uit de Verenigde Staten. Die was overgekomen uit Californië. Klara Woldring-Steensma: "Mijn vader was een man die heel goed nadacht over wat hij wilde vastleggen. Hij filmde ons als familie, maar ook evenementen. Hij had gevoel voor drama en ook voor dingen die mooi waren. Het was een man die dat graag allemaal regisseerde. Hij schreef ook alles volledig uit. Dat hielp bij het monteren."

"Hij noemde zichzelf bakker-koopman", zegt Klara Woldring-Steensma. Haar vader zat in het familiebedrijf Steensma & Zn in Bolsward. Hij is beter te omschrijven als een alleskunner. Sjoerd Steensma was actief als schrijver van muziekstukken, maar ook als voorganger in de doopsgezinde kerk.

Daarnaast was hij ook nog actief voor een aantal toneelverenigingen. "Daardoor had hij ook gevoel voor beeld", zegt Klara Woldring-Steensma. "De camera paste goed bij hem. Hij filmde altijd en werkte zich dan altijd naar voren toe als pers."

Zo lukte het Steensma dan ook om in 1954 en 1956 vooraan te staan bij de finish. Hij legde de overwinning vast van Jeen van den Berg en die van de vijf van het 'Pact van Vrouwbuurstermolen'.