Boomwal moet apotheek worden voor het vee

Dictus Hoeksma is projectleider en deelnemer: "We hebben heel veel natuur om ons land heen in de Wâlden. Dieren voelen heel goed wanneer ze iets onder de leden hebben. Ze weten ook exact hoe ze zichzelf weer gezond kunnen maken door aan een bepaalde boom of struik te knabbelen. De eik bijvoorbeeld zorgt dat de spijsvertering zich hersteld en zwarte bessen helpen om het bloed weer op gang te krijgen."

Nieuwe kennis opdoen

Iedere boom of stuik heeft zo zijn eigen geneeskracht. Doel is dan ook om genoeg variatie aan bomen en struiken in de boomwallen te krijgen. Hoeksma: We vragen van de deelnemende boeren om in de gaten te houden wat hun vee precies eet en om bij te houden wat hun mankeert. Zo kunnen we zelf ook nieuwe kennis opdoen. Gelukkig is in oude boeken ook het nodige te vinden, waar we naarstig naar op zoek zijn."

Uitkomsten delen

De uitkomsten van dit bijzondere project komen op de kennisbank op de webside. Zo willen de deelnemers ervaringen delen.