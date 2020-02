Film over Elfstedentocht van 1954 in kleur ontdekt: "Parel in het archief"

De tocht van 1954

Sjoerd Steensma (1910-1995) was mede-eigenaar van Steensma en Zn. in Bolsward. Bij beide tochten volgde hij de koplopers. Het filmpje uit 1954 begint in Harlingen. Daar filmt Steensma de kopgroep van zes, met daarin ook de latere winnaar Jeen van den Berg, hij is herkenbaar aan startnummer 40. Hij vindt de kopgroep later terug in Franeker en in de sneeuw bij Berltsum. Daar brengt hij ook de beroemde Friese fotograaf Sjoerd Andringa in beeld. Die houdt een radio vast om het verloop van de tocht te volgen.

Het lukt Steensma om de kopgroep in Dokkum nog vast te leggen. Daarna moet het ook voor hem een race naar Leeuwarden geweest zijn. In een overvolle Prinsentuin legde hij vast hoe Jeen van den Berg als eerste over de streep kwam, gevolgd door Aad de Koning en Jan Charisius. Het slotbeeld is de huldiging van Van den Berg met de tulpenkrans en zijn trotse vader.