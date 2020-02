Eén Fries is 'superblij' met verlies van Heerenveen: "Dit voelt altijd goed"

Diemers wil niet zeggen dat Fortuna de wedstrijd terecht gewonnen heeft. "Het was een rommelige wedstrijd, niet echt goed voetbal. Ik denk dat de gelukkigste gewonnen heeft."

"Je kunt mooi voetballen, driehoekjes maken op het middenveld, en met 4-1 verliezen, Dan heb ik liever dit."

Het veld in het stadion van Fortuna Sittard was niet best, zegt Diemers. "Je had wel een paar schaatsen mee kunnen nemen. Dat is frustrerend, maar we moeten vandaag niet naar het veld kijken, maar naar de punten die we gehaald hebben. Daar ben ik supertrots op."