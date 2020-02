Voorsprong verdwijnt als sneeuw voor de zon: LDODK verliest in extremis van DVO

In de eerste helft golfde de score op en neer. LDODK kwam op 3-0, DVO liep vervolgens uit naar 9-12. De Friezen namen weer over met 16-13, en de ruststand was 17-15.

Na de pauze bouwde LDODK de voorsprong uit naar vijf doelpunten verschil: 29-24. Maar in de laatste tien minuten kwam erop en er over. Via 30-30 liepen de Bennekommers uit naar 31-34.