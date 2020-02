Blamage in Sittard: Heerenveen verknoeit voorsprong en verliest van Fortuna

Het is de derde keer op rij dat Heerenveen een competitiewedstrijd verliest. AZ was vorige week met 2-1 te sterk voor de Friezen, en een week eerder won Feyenoord met 3-1.

Even zag het er goed uit voor Heerenveen, in Sittard. Mitchell van Bergen scoorde het eerste doepunt. Dat was al na zes minuten.

Door een fout in de verdediging kwam Fortuna 10 minuten later op gelijke hoogte. Felix Passlack schoot de bal in de verre hoek, achter keeper Filip Bednarek. Die stond onder de lat bij Heerenveen, vanwege een lichte blessure bij vaste doelman Warner Hahn.

In de tweede helft waren de beste kansen voor Heerenveen, maar Fortuna kwam een kwartier voor het eind op voorsprong door een eigen doelpunt van Sven Botman. Eindstand: 2-1.