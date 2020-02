"Grote gemeentes zijn een probleem voor de ijswegencentrales"

In Friesland zijn er 22 ijswegencenrales. De meesten zijn van oudsher gekoppeld aan gemeenten. Maar na de herindeling bestaan die gemeenten niet allemaal meer.

Omdat de rayonhoofden van de Elfstedenvereniging vaak bij de gemeenten werkten, konden ze beschikken over het materiaal en de mensen van die gemeenten, als dat nodig was, zegt voorzitter Wiebe Wieling van de Elfstedenvereniging.

"Als de gemeenten zo groot worden dat die verbinding verdwijnt, dat moet je op een andere manier zorgen dat die weer terug komt. Over heel Fryslân is dat gaande."

Wieling zei dat in her radioprogramma Buro de Vries, in een speciaal ijsforum, dat zich vanwege de iiswike bij Omrop Fryslân boog over het verleden en de toekomst van de ijscultuur in Fryslân. Te gast waren Sytse Kroes, Wiebe Wieling, Hedman Bijlsma en Sippy Tigchelaar.