Wij Lokaal Ooststellingwerf wil opheldering over laagvliegroute

Wolter Slager van Wij Lokaal meldt geschrokken te zijn geschrokken van de berichtgeving in de diverse media over het weer in gebruik nemen van de laagvliegroute. "Vele inwoners weten nog de overlast en schade die in het verleden is ontstaan door het laagvliegen. Heftige schrikreacties, stress en lawaaioverlast voor onze inwoners zijn te verwachten." Slager maakt zich ook zorgen over het uitbreken van vee en het verstoren van broedvogels en andere dieren.

Slager: "Door laagvliegen weer toe te staan wordt een forse claim gelegd op het welbevinden van mens en dier." Hij vindt het in 2020 niet meer acceptabel dat er van overheidswege hevige overlast voor een groot aantal inwoners van meerdere gemeenten in onder andere Friesland, Drenthe en Overijssel wordt veroorzaakt.

Samenwerking

De lokale fractie vraagt of het college inmiddels een mening heeft gevormd over de plannen en of er al actie is ondernomen richting provinciale en landelijke overheden. Ook vraagt Wij Lokaal of er al sprake is van enige vorm van samenwerking met de andere gemeenten die in de laagvliegroute liggen.

Slager vindt de manier waarop inwoners, maar ook de lokale politiek, geconfronteerd worden met deze plannen van Defensie "stuitend". Slager: "Voor Wij Lokaal is het onacceptabel dat herinvoering van de laagvliegroutes serieus wordt overwogen."