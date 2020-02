Van herinnering tot droom: jonge en oude schaatsers verlangen naar echte winter

Al zijn er bijna geen echte winters meer, het schaatsbloed kruipt bij jongere kinderen door de aderen. Zij houden van de snelheid, de vrijheid van zwerven over ijs en hebben dromen over een Elfstedentocht.

Maar de oudere generatie is ook nog massaal aanwezig op de ijsbanen in Fryslân. Voornamelijk mannen tot boven de 80 jaar maken wekelijk en soms meerdere keren per week hun rondjes over het ijs. Bocht na bocht wordt afgewerkt, maar uiteindelijk alleen maar om, als het weer kan, op buitenijs te schaatsen. Voor de meeste oudere schaatsers is het een herinnering aan mooie tijden en in hun beleving konden zij als kind bijna iedere winter wel schaatsen op de Friese vaarten.

Droombeeld

Ze kunnen zich dan ook heel goed herinneren hoe ze het schaatsen leerden. Op slootjes achter een stoel, dat is een beeld van toen. En 's avonds naar de ijsbaan in het dorp. En dan tochten rijden. Overal heen. De meeste mensen zijn erg blij met de hallen, maar dat buiten blijft toch een droombeeld. Een enkeling heeft dat niet. Een van de mannen is blij dat hij niet meer naar buiten hoeft. Geen wind, geen scheuren en altijd mooi glad ijs.