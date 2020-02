VC Sneek zeker van kampioenspoule na makkelijke overwinning op Peelpush

De Snekers begonnen goed door de eerste set met 25-12 te winnen. Een belangrijke rol was er voor Nienke Tromp, die onder anderen met een serveserie de voorsprong van 13-8 naar 19-8 bracht Het was Peelpush dat de tweede set beter leek en lang op voorsprong stond, maar de Snekers pakten de voorsprong weer en wonnen ook de tweede set. Het werd 25-21.

Sneek en Peelpush gingen in de derde set even gelijk op, maar al snel kregen de Sneker een grote voorsprong. Dat was vooral te danken aan Roos van Wijnen. Zij serveerde van 14-9 naar 22-9. Uiteindelijk werd de derde set gewonnen, met 25-11.

Kampioenspoule

VC Sneek blijft vierde op de ranglijst. Volgende week nemen de Sneker het op tegen Dros-Alterno, de laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Daarna spelen de beste zes teams een kampioenspoule.

Kijk hieronder naar de reacties van trainer Henriëtte ter Steege, en speelsters Lieze Braaksma en Monique Volkers.