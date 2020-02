Brexit: Leeuwarden hangt Schotse vlag voor station

Omdat Leeuwarden in 2018 culturele hoofdstad van Europa was, zijn er toen 14 vlaggenmasten voor het station geplaatst met elk twee vlaggen erin. Een voor elk land van de Europese Unie. Maar na de Brexit zijn dat er geen 28 meer, maar 27.

Het is opmerkelijk dat de Schotse vlag er nu hangt, omdat dat land sinds de Brexit ook geen onderdeel van de Europese Unie meer is.

"We mogen zelf bepalen welke vlaggen we ophangen"

Cultuurwethouder Sjoerd Feitsma was voor Omrop Fryslân niet te bereiken. In het Fries Dagblad zegt hij dat hij er nog aan heeft gedacht om de vlag van de EU op te hangen, of een regenboog vlag, maar nadat hij vorige week in Edinburgh was koos hij voor de Schotse vlag.

"Ik merkte dat het de Schotten erg hoog zit dat ze straks niet meer in de EU zitten en dat ze de Europese vlag in het Schotse parlement moeten strijken."

Feitsma zegt in het dagblad dat de Schotse vlag als grap bedoeld is, maar ook dat de vlag voor onbepaalde tijd blijft hangen. "Dit is geen officieel terrein dus mogen we zelf bepalen welke vlaggen we hier ophangen."