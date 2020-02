VIDEO: Tientallen kinderen binden de schaatsen onder op Omrop Fryslân-kunstijsbaan

Het is deze week 'iiswike' bij Omrop Fryslân, met de kunstijsbaan als ultieme prijs. IJsverenigingen By Joun Utfoun en Eensgezindheid uit De Knipe hebben de baan gewonnen

Dus ook al lag er geen ijs, de kinderen in het dorp konden toch schaatsen. En niet alleen schaatsen: het dorp had nog veel meer geregeld om in de winterse sferen te komen.

Er was muziek, koek en zopie en zelfs een curlingbaan. En ook al was het even wennen dat de baan niet van ijs was, de kinderen hebben een mooie middag gehad.