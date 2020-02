Comeback levert Buitenpost drie punten op tegen DETO, Harkemase Boys en ONS Sneek verliezen

Derdedivisionist ONS Sneek nam het in Heemskerk op tegen ODIN'59, de nummer drie van de competitie en Harkemase Boys speelde thuis tegen FC Lisse, de nummer zeven.

Harkemase Boys onderuit op De Bosk

Al na een kwartier kwam Lisse op voorsprong. Ayoub Ait Afkir kreeg de bal in het zestienmetergebied, speelde zijn man uit en schoot de bal achter keeper Erick Jansema. Zo'n vijf minuten later was het ook al 2-0 door een doelpunt van Tom Duindam.

Harkemase Boys probeerde in de tweede helft terug in de wedstrijd te komen. Ze zetten druk en kregen ook wel wat kansen, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Tom Duindam besliste de wedstrijd met zijn tweede doelpunt van de middag: 3-0.

ONS hekkensluiter na verlies in Heemskerk

ODIN'59 schoot uit de startblokken met een paar grote kansen, en maakte in de negende minuut de 1-0. Het was Sietse Brandsma die scoorde. Nog geen twee minuten later was het ook al 2-0 toen Jim Hulleman van afstand de bal over keeper Van der Dam schoot.

Net voor rust kregen de Snekers een strafschop, toen de ODIN-verdediging aan de handrem trok. Tyson dos Santos nam de penalty en schoot de bal keihard binnen: 2-1.

In de tweede helft werd het verschil al snel weer uitgebreid door de Heemskerkers. Niels Jager kon een voorzet makkelijk in het doel tikken. Net voor tijd maakte Brandsma er ook nog 4-1 van. Door het verlies zakt ONS terug naar de laatste plaats, op doelsaldo achter VVOG.

Drie punten voor Buitenpost na comeback tegen DETO

In Vriezenveen speelde vv Buitenpost, de hekkensluiter van de Hoofdklasse B, een belangrijke wedstrijd tegen DETO. Die club staat met zeven punten verschil een plekje boven de 'Blauwkes'.

Na wat kansjes over en weer was het DETO dat de voorsprong pakte door een doelpunt van Ferdi ter Avest. Na een halfuur werd het bijna 2-0, maar Danny Boersma kon de bal nog net van de lijn halen. Even later was het wel raak toen Ter Avest over links doorbrak en in de verre hoek raak schoot.

Meteen na rust bracht Rolf Dijk weer wat spanning in de wedstrijd door de 2-1 te maken. Met nog twintig minuten te gaan kregen de Blauwkes een strafschop. En DETO-aanvoerder Wiebe Kram moest het veld verlaten wegens commentaar op de scheidsrechter.