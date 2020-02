Zorgen over aanhoudende branden in Drachten: "Het is schandalig!"

De afgelopen tijd zijn er tientallen nachtelijke branden geweest in Drachten. De politie denkt dat er wel eens sprake van brandstichting zou kunnen zijn.

Jongens steken haag in de brand met politieman erin

Vorige week kon een politieagent twee jongens aanhouden toen ze de haag in brand staken waar hij zich in verscholen had. Ze waren 13 en 14 jaar oud.

De aanhouding van de jongens heeft geen einde gemaakt aan de reeks branden. Een keer was er in brand in een huis van mensen die niet thuis waren, en twee keer was er brand in een ondergrondse container.

Dit lijkt nergens op

"We vinden het heel vervelend," zei een vrouw die in Drachten woont tegen verslaggever Hayo Bootsma. "Dit lijkt nergens op. Bij ons is vorig jaar ook een haag in de brand gevlogen. Daar hebben mensen tijden werk van gehad om die haaf zo groot te krijgen. Het is schandalig!"