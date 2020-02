Omrop TIP: Winterwaar op komst

De provincie betaalde vorig jaar in totaal zo'n 6 miljoen euro aan schade uit. Dat bedrag moet veel lager, zo heeft de provincie een paar jaar geleden besloten. En kijk: dan komt de jager in beeld. Zo is berekend dat er jaarlijks wel 200.000 ganzen kunnen worden geschoten. Jager Jan Dijksma maakt er geen geheim van dat hij met plezier een paar ganzen uit de lucht schiet, maar 200.000 is wel heel veel. In totaal hebben de Friese jagers vorig jaar uiteindelijk 60.000 ganzen doodgeschoten.