Aangetroffen lichaam in Leeuwarden is van vluchtende inbreker

Vrijdag rond 19.00 uur kreeg de politie een melding van een inbraak op het dak van een flat in de straat. Toen de agenten arriveerden, gaven getuigen aan dat er op de bovenverdieping mogelijk iemand was. Toen de agenten poolshoogte wilden nemen, kwam er ook melding binnen dat er een levenloos lichaam was aangetroffen in dezelfde straat. Het gebied werd afgezet voor onderzoek.

Gevallen

De agenten troffen niemand aan op de bovenverdieping van de flat. Uit onderzoek naar de dode man blijkt dat de man daar had ingebroken. Toen hij probeerde van het dak af te komen, is hij waarschijnlijk gevallen.

Het onderzoek naar de dood van de man is afgerond, meldt de politie. Het lichaam is overgedragen aan de familie. De politie onderzoekt nog of er meerdere verdachten bij de inbraak betrokken waren.