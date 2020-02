Extra geld voor 75 jaar bevrijding-projecten in Noardeast-Fryslân

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Burgers krijgen daarom de ruimte om activiteiten op te zetten om de vrijheid te herdenken en te vieren. In de gemeente Noardeast-Fryslân kwamen zo veel subsidieaanvragen binnen van mensen die in het kader van 75 jaar bevrijding een activiteit willen organiseren, dat de gemeente heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen.