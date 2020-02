Petitie FNP tegen laagvliegroute bijna duizend keer ondertekend

Er is veel woede over het opnieuw openen van de route. In 2002 is de route buiten gebruik gesteld vanwege geluidsoverlast en gevaarlijke situaties. "Dat is niet veranderd, dat is nog even actueel. Sterker nog, de F-35 maakt nog veel meer lawaai dan de eerdere F-16", zegt Sijbe Knol van de FNP.

Het protest kreeg veel aandacht van Nederlandse media en de petitie heeft inmiddels bijna 1.000 handtekeningen opgehaald. Hoeveel mensen al gebruik hebben gemaakt van de protestbrief kan Knol niet zeggen. "Daar heb ik geen zicht op." Er komt voornamelijk veel protest van dorpsbelangen, belangenorganisaties en burgers.

"De modelbrief kunnen mensen downloaden op onze website, zowel in het Nederlands als het Fries", legt Knol uit. Ze kunnen de brief invullen naar hun eigen persoonlijke situatie en daarmee bij Den Haag en Defensie aangeven dat ze het er niet mee eens zijn.