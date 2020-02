De transferperiode voor Heerenveen en Cambuur: "We staan er goed op"

Dreyer werd gehuurd van Brighton, maar die club kon hem weer doorverkopen aan FC Midtjylland in Denemarken. Dat gebeurde dan ook, waardoor Dreyer het Abe Lenstra Stadion verliet. Hamstra heeft nog wel naar een andere buitenspeler gezocht, maar: "Die opties waren te duur. We hebben ook nog naar huurconstructies gekeken, maar daar voelden we ons niet senang bij. Uiteindelijk hebben we gezegd: dit is de selectie, hier gaan we het mee doen."

Naast Dreyer zijn er nog twee spelers weggegaan: Nemanja Mihajlovic en Emil Frederiksen. Mogelijk gaat ook Andreas Skovgaard nog weg. Wat is het eindoordeel van Hamstra wat betreft deze winterse transferperiode? "Het is relatief rustig gebleven, dat hadden we ook wel een beetje verwacht. De meeste jongens liggen ook langer vast."