Robert Mühren: "Dit was de mooiste goal uit mijn carrière denk ik"

De grote man aan de kant van Cambuur was spits Robert Mühren. Zijn tweede doelpunt was het mooist, vond de spits zelf ook. "Dit is denk ik de mooiste goal uit mijn carrière. En hij was belangrijk. Al hadden we het iets makkelijker dan ik vooraf gedacht had."

'Nu verzilveren volgende week'

De 1-0 was eenbevrijding voor de aanvaller uit Volendam: "Daarna moeten zij komen, en dan krijgen wij ruimte in de omschakeling. En als de 2-0 dan op zo'n manier erin mag gaan, is dat genieten."

Door de overwinning lijkt het erop dat Cambuur de goeie vorm weer te pakken heeft. "Absoluut waar. Na twee nederlagen hebben we vorige week de draad opgepakt. Nu moeten we het verzilveren volgende week."