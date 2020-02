UNIS Flyers winnen in Nijmegen van Devils

Het duurde even voordat het duel in Nijmegen op gang kwam. Het was Kiilholma die na een kwartier de 1-0 maakte voor de Flyers. Met nog één seconde op de klok in de eerste periode was het Adam Bezák die er 2-0 van maakte.

De Heerenveensters gingen door, want na één minuut in de tweede periode stond het al 3-0 door een goal van Trevor Petersen. Nijmegen deed nog wel wat terug (3-1), maar de Flyers gingen met een ruime voorsprong het laatste kwartier in.

Daarin was het Adam Bezák met zijn tweede winst van het avond die het duel leek te beslechten. Door goals van Jarabek en Nick de Jong kwam Nijmegen toch nog dichtbij, maar de overwinning van de UNIS Flyers kwam niet meer in gevaar.

Morgen spelen de Flyers thuis tegen de Antwerp Phantoms.