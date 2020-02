Cambuur wint van NEC door twee goals van Robert Mühren

Zonder de geschorste David Sambissa, maar weer met Doke Schmidt in de basis, ging Cambuur vrijdagavond op jacht naar drie punten tegen NEC. De Leeuwarders hadden al sinds 1987 niet meer gewonnen in Nijmegen. Het begin van de wedstrijd verliep dan ook voorzichtig voor beide kanten.



De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg, maar Flemming kon net niet bij de bal. Na zo'n tien minuten kreeg ook Cambuur een kleine kans, maar het schot van Oratmangoen werd door een verdediger van NEC tegengehouden.

Goal Okita afgekeurd

Halverwege de eerste helft dacht de ploeg uit Nijmegen uit te komen op 1-0, toen Okita de bal achter keeper Sonny Stevens schoolt. Gelukkig voor Cambuur zei scheidsrechter Nijhuis dat de goal gemaakt werd na een overtreding van Okita, en dus werd het doelpunt afgekeurd. In de tegenaanval kon Maulun uithalen voor Cambuur, maar zijn schot ging naast de paal.

Cambuur had het moeilijk, en NEC probeerde steeds vaker druk te zetten op de defensie van de Leeuwarders. Vooral de aanvallers van de thuisploeg, Velikonja en Flemming, kregen daardoor kansen, maar Stevens kon zijn doel schoonhouden.

Breij in de ploeg

Vijf minuten voor de pauze moest Jamie Jacobs, de middenvelder die al elf doelpunten maakte dit seizoen, door een blessure gewisseld worden. Zijn vervanger Michael Breij kreeg meteen een grote kans, maar hij schoot recht op keeper Branderhorst van NEC. Diezelfde Breij zorgde in combinatie met oud-NEC'er Oratmangoen ene minuut later weer voor veel dreiging, maar opnieuw kreeg hij zijn schot niet achter Branderhorst.