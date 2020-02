Cambuur huurt Sam Hendriks van OH Leuven

Hendriks speelde vorig jaar na de winterstop ook al voor Cambuur. Ook toen werd hij gehuurd van Leuven. In veertien wedstrijden scoorde hij toen 8 doelpunten en gaf hij 2 assists. In april raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn knie toen hij in de wedstrijden tegen Den Bosch zijn voorste kruisband afscheurde.

Vrijdagavond won Cambuur met 2-0 van NEC. Eerder haalde Cambuur ook al George McEachran van Chelsea en Milan van Ewijk van ADO Den Haag.