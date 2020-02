Fries buiten Fryslân over Brexit: "Ik hoop dat wanneer ik wakker wordt, het dan een droom is"

Mona Smith-Kramer is 'Fries om utens': Fries buiten Friesland. Ze is getrouwd met een Engelsman en woont in High Wycombe, niet ver van Londen. Smith berust zich in de Brexit, maar vindt het ook verdrietig. En onwerkelijk. "Het zal toch niet zo zijn? Maar het is wel zo. Ik vind het jammer. Dat het zo hard gegaan is, dat had ik niet gedacht en dat had niemand gedacht."

Op het moment zal er in Europa niet veel veranderen, ook in Engeland niet. Vanaf 1 januari volgend jaar zal dat anders worden, verwacht Smith-Kramer. "Wat het erge is, in oktober dacht iedereen nog dat er niet een 'no-deal' Brexit zou komen. Maar als er nu niets uit komt, gebeurt dat alsnog. Daar maak ik me wel zorgen over. Sommige collega's zeggen: het zal wel meevallen. Maar ik wilde dat ik dat optimisme had. Ik zie het wel zwaar in."