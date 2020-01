Heerenveen verhuurt Frederiksen, Skovgaard mogelijk later nog weg

Voor de beide voetballers zocht SC Heerenveen nog een oplossing. Ze waren overbodig voor de ploeg van Johnny Jansen. Frederiksen kwam in 2017 naar het Abe Lenstra Stadion als groot talent, maar kon de verwachtingen niet waarmaken. Sønderjyske biedt de Deen een oplossing om in zijn vaderland wel tot spelen te komen.

Andreas Skovgaard

SC Heerenveen hoopt dat er ook nog een andere club gevonden wordt door Skovgaard. Hij kwam een jaar geleden naar Heerenveen, maar speelde geen wedstrijd in het eerste elftal. De transferperiode eindigt vrijdagavond in Nederland, maar toch zou Skovgaard later nog weg kunnen. In andere landen gaat de transferperiode namelijk later dicht, zoals in tal van Scandinavische landen, waardoor Skovgaard dus ook na januari nog naar een andere club kan gaan. Daar hoopt Heerenveen op.