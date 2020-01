Wethouders Jelle Zoetendal: 'WMO en jeugdzorg moeten bij gemeente blijven.'

Zoetendal kijkt met zorg naar het tal wethouders dat tussentijds opstapt. In Fryslân waren dat er deze week maar liefst drie, twee op Ameland en één in Leeuwarden. De taken die wethouders hebben zijn de laatste jaren behoorlijk zwaarder geworden, onder andere door de WMO-problematiek en de financiële tekorten die daardoor ontstaan.

Daarnaast was de verkiezingscampagne twee jaar geleden behoorlijk fel, en die sfeer is eigenlijk blijven hangen in de gemeenteraden.