'Kleine pijntjes' bij SC Heerenveen voor duel met lastig Fortuna Sittard

Fortuna lastige tegenstander

Verdedigend zal het beter moeten tegen Fortuna Sittard zondag, want de spelers van Heerenveen gaven de goals de laatste twee competitieduels makkelijk weg. Bovendien moet Heerenveen aan de bak, omdat Fortuna volgens Jansen een gevaarlijke ploeg heeft. "Het is gewoon een lastige tegenstander om tegen te voetballen." En dan helpt het veld in het Fortuna Sittard-Stadion ook niet mee. Dat is erg slecht. "Daar hebben we wel met elkaar over gesproken", vertelt Jansen. "We moeten niet in de eigen zestien blijven voetballen en de bal terugspelen op de keeper. Daar zullen we zeker rekening mee houden."

Bij SC Heerenveen ontbreekt Daniel Hoegh vanwege een blessure.