IJsverenigingen van De Knipe winnen kunstijsbaan van Omrop Fryslân

Hele operatie

De ijsbaan komt uit Sexbierum, van het bedrijf van Hein Weewer. De ijsmeester kwam een aantal jaar geleden midden in de zomer op het idee van zijn bedrijf. "Het was 30 graden en een vriend vertelde dat hij een ijsbaan klaar moest maken in Arnhem", vertelt Weewer. "Ik geloofde er niets van. Maar ik ben met hem meegegaan en daarna verder gegaan met het bedrijf."

Het bedrijf van Weewer heeft in totaal zeven banen, die door heel Nederland liggen. Vooral in de wintermaanden is het druk, maar ook in de zomer worden de banen besteld. Dan vaak voor buurt- of dorpsfeesten. "Meestal zijn we al een paar jaar van tevoren bezet. We hebben dus zeven banen en dan nog moeten we wel eens 'nee' verkopen", zegt Weewer.

Minder grip

De ijsbaan die zaterdag naar De Knipe komt, krijgt er ook een echte ijsmeester bij, die kinderen (en ook ouderen) kan leren om te schaatsen op de kunstijsbaan. Want dat is wel een beetje anders dan op de ijsbaan in Leeuwarden of Heerenveen. "Je hebt minder grip", zegt Weewer uit. "Ik moet mensen vaak tegenhouden. Dat ze niet te snel schaatsen, want anders gaan ze zomaar onderuit."

Weewer hoopt wel dat er zaterdag wat mensen zijn die mee willen helpen als vrijwilliger. "Dat scheelt veel." Maar het allerbelangrijkste is voor de ijsmeester duidelijk: "Als het maar gezellig is!"