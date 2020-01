2050 euro boete nadat man met 209 kilometer per uur over Wâldwei jaagt

Een motoragent had de snelheid van de auto van de man met een lasergun opgemeten, die kwam uit op 209 kilometer per uur. Op de Wâldwei is maximaal 100 kilometer per uur toegestaan. De man reed na correctie 102 kilometer per uur te hard. Naast de snelheid, had de man ook nog drank op achter het stuur.

Het rijden onder invloed is een misdrijf, de overschrijding van de snelheid een overtreding. Over een paar maanden moet de Drachtster zich nog verantwoorden voor het rijden onder invloed.