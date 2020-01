PODCAST: 'It opgroeven lyk'

Aflevering 2: It opgroeven lyk

Een schoenmaker in een Schots dorp is onwijs nieuwsgierig. Hij weet alles over iedere inwoner van het dorp. Maar op een dag krijgt hij een vreemdeling op bezoek die nieuwe schoenen nodig heeft. Het is een vreemde man. En als de schoenmaker nieuwe schoenen voor de man gemaakt heeft, volgt hij hem omdat hij wil weten waar de man vandaan komt. Hij is verbijsterd als hij ziet waar de man naartoe gaat: het kerkhof! Daar stapt de man een graf in. De schoenmaker haalt versterking en met een grote groep mensen graven ze het graf open. Dat had hij beter niet kunnen doen...