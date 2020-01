Voortbestaan schaapskudde op Terschelling verzekerd

De Stichting Ons Schellingerland (SOS) had bezwaar aangetekend tegen de bouw van een nieuwe veeestal, met een bedrijfswoning, voor de kudde in Formerum. Volgens de eigenaar van de kudde, Wietse van Deelen, zouden de bezwaren van SOS leiden tot het einde van de kudde op het eiland. Dat zou een aantasting zijn van het 'Terschellinger-eigene' zijn, zei Van Deelen in de rechtszaal. En dat terwijl SOS juist opgericht was om dat eigene te bewaren.

'Niet de bedoeling'

Jan Willem Spanjer zei, uit naam van de SOS, dat het niet de bedoeling is om de schapen van Terschelling te verwijderen. Daarom deed hij de toezegging om met het bestuur van de stichting in gesprek te gaan, om de bezwaren tegen de nieuwbouw in te trekken.

In afwachting van een reactie van het bestuur van SOS heeft de Raad van State de rechtszaak nu drie weken aangehouden. Wanneer het bestuur van SOS het protest definitief intrekt, dan volgt er geen uitspraak meer in de zaak.