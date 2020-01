FNP komt met protestbrief tegen laagvliegroute voor inwoners noordelijke provincies

FNP begint de actie nadat er onrust is ontstaan over het heropenen van de laagvliegroute waarop trainingsvluchten worden uitgevoerd op een hoogte van 75 meter boven de grond. De partij bereidt nog meer acties voor tegen de vliegroute, zo is er bijvoorbeeld een petitie geopend.

Defensie wil oude route openen

Het Rijk is van plan om het laagvliegen met straaljagers op een hoogte van 75 meter weer mogelijk te maken boven Fryslân. Defensie wil de oude laagvliegroute van Noord- en Oost-Nederland weer in gebruik nemen. In 2002 is de route buiten gebruik gesteld vanwege geluidsoverlast en gevaarlijke situaties.

Met de nieuwe en luidere JSF (F35) wordt de overlast volgens de FNP alleen maar erger. Bewoners van tal van gemeenten in Fryslân, Drenthe en Overijssel zouden er ernstige geluidsoverlast van ervaren. Bovendien razen de vliegtuigen ook over Natura2000 en stiltegebieden, en verstoren daarmee de natuur, zo schrijft de partij.