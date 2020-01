HEA! Popmuzikantjes in de dop

Bij Poppodium Iduna in Drachten worden kinderen van basisschool St. Lukasschool in tien weken opgeleid tot popmuzikant. Het is een nieuwe stoomcursus en het enthousiasme is enorm. De kinderen maken kennis met meerdere instrumenten, krijgen zangles en ervaren wat er allemaal komt kijken bij het spelen in een band. Ze krijgen les van onderwijsassistenten van ROC Friese Poort.