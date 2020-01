Technisch manager Foeke Booy langer bij Cambuur

Booy kwam in januari 2018 terug bij Cambuur. In de jaren 80 was hij als speler ook al actief bij de Leeuwarders. Hij was daarna in dienst van onder andere FC Groningen, FC Utrecht, Go Ahead Eagles en Club Brugge. Met Utrecht won hij als trainer twee keer de KNVB-beker.

Volgens Cambuur betekent het aanblijven van Booy een stuk rust en stabiliteit. De club kan nu verder bouwen aan de selectie in aanloop naar het nieuwe stadion.