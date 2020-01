"Leeuwarden kan wel wat grote evenementen als Cie Carabosse gebruiken"

Volgens Schreuder weten toeristen Leeuwarden nog steeds goed te vinden. "En over wat ze hier aantreffen zijn ze erg goed te spreken." Alleen de Friezen komen minder vaak naar de Friese hoofdstad dan in 2018, aldus Schreuder. "Je hebt over de Afsluitdijk Alkmaar en Amsterdam en de andere kant op kun je naar Groningen."

Er is dus veel concurrentie. Dat betekent dat Leeuwarden hard moet blijven werken om mensen te trekken. "Daarvoor moet je grote gratis evenementen hebben die de stad aantrekkelijk maken, zoals Cie Carabosse maar ook bijvoorbeeld het Fries Straatfestival en CityProms."