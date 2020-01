Oude natuurstenen opnieuw gebruikt voor opknappen sluis en brug Appelscha

Het gaat om blokken basaltlava, die eind negentiende eeuw met een schip over de Rijn naar Nederland zijn gehaald. De wanden van de sluis zijn intussen verstevigd en de aannemer kan de muren weer opmetselen. In maart moet er weer water door de sluis stromen. In Groningen wordt een nieuwe ophaalbrug voor Appelscha gemaakt, die ook in maart moet arriveren. De bedoeling is dat de brug en sluis klaar zijn voor mei, als het vaarseizoen op de Turfroute weer begint.