De dag van de Brexit: hoe komt het met de Friese 'fish and chips'?

Hoe komt het met de aardappelen van Het Bildt?

Veel aardappels uit Nederland gaan naar Engeland en Schotland, ook pootaardappelen. Het is voor Friese akkerbouwers van belang dat de handel met het Verenigd Koninkrijk kan doorgaan, vindt Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. "Wij hebben nu een flinke export naar het Verenigd Koninkrijk, dat is niet zelfvoorzienend. Wij zijn het wel gewend om te exporteren naar landen buiten de Europese Unie, maar het betekent wel dat je te maken krijgt met hindernissen. En die kosten ons geld," geeft hij aan.

En dat niet alleen. "Wat ook een punt is, is het erkennen van andere standaarden op het gebied van plantgezondheid. Maar ook rassen. Dat is moeilijker als je dat met ieder land apart moet afspreken dan wanneer dat in één Europese regel zit. Het Bildt is het centrum van de aardappelwereld, vinden wij altijd. Zij verbouwen zelf ook, maar zijn zijn ook erg actief op het gebied van moderne rasveredeling, dus zij moeten ook gebruik maken van moderne rassen die wij hier hebben veredeld om bodemziekten te beperken." legt De Jong uit.

In zijn functie als voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond is Teun de Jong ook in Engeland geweest. "De Engelse boeren denken dat het een voordeel is omdat Engeland netto importerend is voor veel gewassen. Maar in de tijd van het lid worden van de Europese Unie hebben zij er voordeel van gehad, maar dat raken ze kwijt. In Engeland denkt men nog altijd dat Brittain 'the waves rulet.' Dat oude sentiment maakt ook dat het Verenigd Koninkrijk er nu uit stapt."