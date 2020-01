Provincie Fryslân legt zich neer bij mindere schaderegeling voor kleine gasvelden

In Groningen geldt nu de omgekeerde bewijslast: alle schade wordt toegeschreven aan de mijnbouw, behalve wanneer het helemaal duidelijk is dat de schade een andere oorzaak heeft. Die regeling geldt in Fryslân niet, erkent Hoogland. "Wij hebben ooit een manifest naar de Tweede Kamer gestuurd over die omgekeerde bewijslast. Maar de overheid heeft nu voor een onafhankelijke commissie gekozen, die naar de mensen gaat die eventuele schade ervaren van de gasboringen."