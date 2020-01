SC Cambuur huurt Van Ewijk van ADO Den Haag

Milan van Ewijk speelt het komende halfjaar voor SC Cambuur. De verdediger wordt gehuurd van ADO Den Haag. De Leeuwarders wilden graag nog een rechtsback aan de selectie toevoegen, omdat die positie dun bezet is. Jordy van Deelen is nog maanden geblesseerd, waardoor alleen Doke Schmidt nog beschikbaar is op die positie.