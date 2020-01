Trompetter per direct weg als wethouder in Smallingerland

Eerder deze maand besloot de PvdA-fractie in Smallingerland om het vertrouwen in coalitiepartner ELP op te zeggen. Er was volgens de partij een onwerkbare situatie ontstaan, omdat de ELP extern juridisch advies wilde inwinnen over de subsidie voor schouwburg De Lawei, terwijl het college nog bezig was met een onderzoek. Dat schoot de PvdA in het verkeerde keelgat.

Niet genoeg draagvlak

Toen stelde Trompetter ook zijn portefeuille ter beschikking. Op verzoek van burgemeester Jan Rijpstra bleef hij eerst in functie. Nu stopt hij alsnog. Er is volgens hem onvoldoende draagvlak.

De fractie van de PvdA laat weten dat ze de gang van zaken betreuren, maar ze begrijpen en betreuren het besluit van Trompetter.

Derde wethouder die stopt

Trompetter was de opvolger van Roel Haverkort, die een jaar geleden om persoonlijke redenen was gestopt. En eind 2019 stapte Eric ter Keurs op, omdat hij openbaar kritiek had geleverd op het ambtelijk apparaat in de gemeente.