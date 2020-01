Onderwijsbond wil vaker actievoeren: "Tot het lerarentekort is opgelost"

Gedacht wordt aan zogeheten prikactie, iedere eerst dinsdag van de maand. Wat die prikactie dan in moet houden, is niet bekend. Het zou opnieuw kunnen betekenen dat scholen de deuren sluiten. Dat wil de bond volhouden tot Prinsjesdag in september. "Iedere keer dat we een actie hebben, komt minister Slob over de brug met wat geld", vertelt Fulco Hoekstra van de AOb. "Maar als het lerarentekort niet wordt opgelost, dan moeten we doorgaan met actievoeren."