Schoolschaatsen in Thialf moet kinderen op de ijzers houden

De kinderen krijgen in Heerenveen les van onder meer Irene van Weperen. "De eerste keer krijgen ze een kennismakingsles. Daar leren ze hoe ze vooruit moeten komen, hoe ze moeten vallen en opstaan", legt Van Weperen uit. De tweede les staat in het teken van langebaanschaatsen en in de derde les leren ze hoe ijshockey in z'n werk gaat. Het Elfstedenparcours is de laatste les die de kinderen krijgen.

Ook klunen

Overal op het ijs staan pionnen en de kinderen moeten elf stempels halen. "We hebben geprobeerd het uitdagend voor ze te maken, zodat je niet alleen rondjes rijdt maar ook slingerbochtjes maakt", vertelt Van Weperen. De kinderen moeten ook door tunnels heen, zodat ze oefenen om te moeten bukken zoals ze ook moeten doen als ze onder een brug door schaatsen. Zelfs klunen is onderdeel van de tocht: "Zodat ze weten wat er gebeurt als de echte Elfstedentocht komt, wat we hopen."