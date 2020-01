Jouster bedrijf maakt sterkste aramide-kabels voor installatie windmolens

"Aramide is een onbekende kunststof. Het wordt ook wel gebruikt voor brandweerpakken, het kan goed tegen hoge temperaturen. Maar het is ook zeer sterk. Wij zijn negen jaar geleden begonnen om daar een kabel van te maken. Onze vezels liggen in een rechte lijn en kunnen daarmee tegen staal wedijveren," zegt Rinze van der Schuit van Fibremax uit Joure.

Reusachtig

"Er zijn verder geen bedrijven die deze vezel tot het uiterste kunnen gebruiken. Wij hebben daar een nieuwe technologie voor bedacht: endless winding. Eén begin en één einde en wij draaien alleen maar rondjes om het zo maar te zeggen. Zo halen wij veel sterkte uit de vezel en kunnen we een zeer lichte vezel maken. De kabel is 170 mm rond, dus daar zitten veel vezels in. De langste zijn 60 meter. Dat is reusachtig. Dus het is de combinatie van een goede vezel met goede technologie. Dat kun je met touw niet voor elkaar krijgen," legt Van der Schuit uit.

Ondanks de sterkte zijn de kabels gemakkelijk te gebruiken. "Ze voelen wel aan als touw, je kunt ze gemakkelijk buigen. We hebben een kraan die van 80 of 90 meter hoogte de kabels in een vrachtwagen laat zakken. Ze zijn zo soepel dat ze daar makkelijk in kunnen. Je kunt ze oprollen, maar gebruiken kan juist als ze recht liggen."

Vertrouwen

Van der Schuit is blij dat zijn kabels het vertrouwen hebben gewonnen van bedrijven wereldwijd. "Wij doen al zes jaar zaken met de meeste kranenbouwers op de wereld. Dus veel grote windmolenkranen zijn al uitgerust met onze kabels. Maar dit is de eerste keer dat wij dergelijke reuzenkranen doen. Wij zijn ook de enigen die zulke kabels kunnen maken en ook het vertrouwen daarvoor krijgen."