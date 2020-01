Omwonenden kleine gasvelden krijgen minder gunstige schaderegeling dan bij Groninger gasveld

Nu blijkt dat er rond de kleine velden geen omgekeerde bewijslast geldt, zoals dat wel geldt voor Groningers. Volgens deze regeling hebben mensen rond de kleine velden minder grote schades en daardoor ook minder recht op schadevergoeding.

Hoe zit het met 'omgekeerde bewijslast'?

Mink Visser uit Opeinde is schadetaxateur en omwonende, hij legt uit hoe het zit: "Dit deugt natuurlijk niet. Het kan niet zo zijn dat een Groninger anders wordt beoordeeld dan een Fries. In Groningen is nu omgekeerde bewijslast: Alle schade is in principe mijnbouwschade óf de schade-inspecteur moet kunnen uitleggen waarom dat niet zo is. Bijvoorbeeld als een boer met zijn tractor tegen zijn schuur aan rijdt, dan hoeft de mijnbouw niet te betalen. Maar als het het niet kunt uitsluiten, is het mijnbouwschade. Nu geeft Wiebes in zijn brief van 20 december aan de Kamer aan dat 'de belangrijkste reden voor invoering van een wettelijk bewijsvermoeden voor Groningen gaan niet op voor mijnbouwschade door overige mijnbouwactiviteiten.' Hij geeft dus aan dat er een verschil is met de rest van Nederland."

Visser geeft verder aan: "Wiebes schrijft: 'Ik zie daarop geen aanleiding en ook geen rechtvaardiging om het wettelijk bewijsvermoeden zoals dat geldt voor de schade voor gaswinning in Groningen, uit te breiden naar schade door overige mijnbouwactiviteiten.' Dat houdt dus in: de omgekeerde bewijslast komt er op een bepaalde manier wel, maar uitgekleed. Wij weten nog steeds niet of we scheuren in onze huizen vergoed krijgen. Dat is niet eerlijk. Natuurlijk wordt er meer gas gewonnen in Groningen, en natuurlijk zijn er ook meer bevingen in Groningen. Maar er hoeft hier maar één te komen en wij hebben de schade."

Teleurgesteld

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), het samenwerkingsverband tussen alle provincies in Nederland, is teleurgesteld over de houding van minister Wiebes. Het creëert rechtsongelijkheid tussen Groningers en omwonenden van kleine gasvelden in de rest van het land, zo zegt de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Hij is ook woordvoerder van het IPO. Hij vindt dat het Ministerie van Economische Zaken de voorgestelde schaderegeling voor kleine velden in moet trekken. De minister moet terug naar de tekentafel. "Eigenlijk is het absurd", zegt Stelpstra. "Want de maatschappijen zeggen zelf dat er niet zoveel aan de hand is en een aardbeving eigenlijk nooit voorkomt. Dat je dan toch zoveel moeite moet doen om zo'n regeling te krijgen, dat gaat er bij mij als simpele bestuurder niet in."