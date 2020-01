Identiteit van drenkeling op Terschelling na 52 jaar bekend

Het blijkt dat de onbekende man die in november 1967 aanspoelde op Terschelling, de zeeman Kees van Rijn uit Katwijk was. Dit is vastgesteld na DNA-onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut. Van Rijn kwam op 22-jarige leeftijd om het leven, toen het schip waar hij op zat in een zware storm op de Noordzee zonk.