"Afwijzen Smink door Fryslân is niet goed voor de bestuurlijke samenwerking in het noorden"

Bijzondere stemprocedure

In de Provinciale Staten van Fryslân was afgelopen week woensdag geen meerderheid voor Smink na een bijzondere stemprocedure, waarbij commissaris van de Koning Arno Brok de blancostemmen optelde bij de tegenstemmen. Er waren wel meer voorstemmen (17) dan tegenstemmen, waardoor Smink volgens Mastenbroek gewoon benoemd had moeten worden.

Volgens Mastenbroek is de interpretatie van Brok in strijd met de provinciewet en met het reglement van orde van Provinciale Staten. Commissaris Arno Brok besloot woensdag echter in overleg met de fractievoorzitters in de Staten dat de stemming niet opnieuw hoefde. Dit besluit was voor Mastenbroek aanleiding om op te stappen bij de Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer. "Ik heb het idee dat de staten van Fryslân het effect van hun stemgedrag onderschatten."