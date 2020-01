Aris eenvoudig naar halve finale bekertoernooi

Na het eerste kwart hadden de Amsterdammers een voorsprong van vier punten. Bij de rust waren daar nog drie punten van over. De dikste voorsprong die Amsterdam had, was negen punten. De thuisclub kwam dus nooit in de buurt van de 29 punten voorsprong die ze nodig hadden.

In de tweede helft nam Aris al snel een voorsprong, die op een gegeven moment meer dan tien punten was. Uiteindelijk werd het dus 71-67 voor de ploeg van Ferried Naciri.

Osaikhwuwuomwan topscorer

Bij de Leeuwarders werd Craig Osaikhwuwuomwan topscorer met 20 punten. Hij pakte ook nog 7 rebounds. Arunas Mikalauskas had 16 punten en 10 rebounds.

In de halve finale speelt Aris tegen de Den Helder Suns. Die schakelden SBU uit, een basketbalclub voor studenten in Utrecht.